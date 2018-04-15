Ahatlı’ya Kreş ve Gündüz Bakım Evi

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin üçüncü şubesini Ahatlı Mahallesi’nde açıyor. Kreş, 5 sınıf ve 120 öğrenci kapasiteli olarak planlandı.

Kepez Belediyesi üçüncü kreşini önümüzdeki günlerde hizmete açıyor. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi, Teomanpaşa ve Özgürlük Mahallelerinden sonra gelen yoğun talep üzerine Ahatlı’da hizmete girecek. Toplam 5 sınıf ve 120 öğrenci kapasiteli olarak planlanan üçüncü kreş binasında, 5 sınıf öğretmeni, 2 yardımcı öğretmen ile 3 hizmetli görev alacak.

Kreş hizmeti kurumsallaşıyor

Binasının fiziki durumu tamamlanan kreşin, iç donanımı ile bahçe peyzajında sona gelindi. Ön kayıtları alınmaya başlanan kreşte, 3- 6 yaş grubu öğrenciler kabul edilecek. İçinde sinema ve spor salonu, yemekhanesi, uyku odası ve yönetim odalarının da yer alacağı kreşte, çocuklara İngilizce eğitiminden, drama eğitimine kadar her türlü fırsat sunuluyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin anneler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bundan dolayı üçüncü şubeyi açmaya gereksinim duyulduğunu söyledi.