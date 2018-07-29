Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün serbest bırakılan Ahed et-Temimi'nin, bağımsız Filistin devletinin ve direnişinin sembolü olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Abbas, Temimi ve annesi Neriman'ı Ramallah'taki başkanlık ofisinde kabul etti.

Abbas, burada yaptığı açıklamada, "Barışçıl halk direnişi, işgalcilerin kibrine karşı koymak ve barbarlığını dünyaya göstermek için en iyi silahtır." ifadelerini kullandı.

"Ahed et-Temimi, Filistin direnişinin sembolüdür" diyen Abbas, Temimi, Nebi Salih beldesi sakinleri ve tüm Filistin halkının sergilediği barışçıl halk direnişinin, "Filistin halkının topraklarına bağlı kalacağının kanıtı olduğunu" dile getirdi.

İsrail'in bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman Abbas görüşme öncesi eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Temimi, burada yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde hala tutuklu Filistinli kadınların bulunması nedeniyle sevincinin eksik kaldığını" ifade etti.