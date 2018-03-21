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Ahed'in annesi 8 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Ahed'in annesi 8 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin annesi Neriman et-Temimi'ye 8 ay hapis ve 6 bin şekel para cezası verdi.

Ofer Askeri Mahkemesi, kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Neriman et-Temimi, "İsrail askerinin işine engel olmak ve saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası, 6 bin şekel de (yaklaşık bin 700 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme anne Temimi hakkında söz konusu cezalara ek olarak ayrıca, 7 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Haaretz gazetesi, duruşması görülen Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini nihai kararı ise askeri mahkeme hakimlerinin vereceğini duyurmuştu.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri hapishaneye konulmuştu.

Annesi Neriman da olaydan bir gün sonra kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen 17 yaşındaki Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Filistin israil Ramallah

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