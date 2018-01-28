Ahengi Hümayun gala gecesi, Bakan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti

İSTANBUL,(DHA) DİVAN sahibi dokuz Osmanlı padişahının şiirlerinin, senfonik orkestra eşliğinde seslendirildiği "Aheng-i Hümayun" albümünün gala gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla yapıldı. Esenler Belediyesi'nin, Osmanlı padişahlarının edebi ve kültürel yönlerinin gelecek nesillere aktarılması, ecdadın eserlerinin tanıtılmasını ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Aheng-i Hümayun" projesinin gala gecesi Esenler'de gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan II. Osman, Sultan III. Ahmed ve Sultan III. Selim'in şiirleri, aralarında Ömer Tuğrul İnançer, İbrahim Sadri, Serdar Gökhan ve Feridun Özdemir gibi sanatçıların da bulunduğu dokuz yorumcu tarafından seslendirildi. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen albümün gala gecesinde, padişahların şiirlerini seslendiren sanatçılar, sahnede birer şiir yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra sanat camiasından çok sayıda ismin de katıldığı "Aheng-i Hümayûn" albümü gala gecesi izleyenlerden tam not aldı.