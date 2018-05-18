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"Ahi Baba" son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Ömrünü Ahiliğin tanıtımına adaması nedeniyle "Ahi Baba" olarak anılan Mustafa Karagüllü'nün cenazesi, Kırşehir'de dualarla defnedildi

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki Mustafa Karagüllü, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Karagüllü'nün cenazesi, hastane morgundan alınarak Ahi Evran Camisi'ne getirildi. Eşi İsmet Karagüllü ve akrabaları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı öncesinde konuşma yapan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaklaşık 35 yıl Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifinde ve odada Karagüllü'nün yanında çalıştığını, bu nedenle de kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Öztürk, "Vefalı bir arkadaş, ülkesine aşık bir vatandaş, aydın vizyonlu bir yönetici, çalışanlarına güç veren bir liderdi. Daha ötesi geniş kitleler tarafından sevilen, alçak gönüllü, bir insandı. Mustafa Karagüllü, hayata pozitif bakış açısı ve hoşgörüsü ile hepimize örnek olurdu. Bir ekol, bir çınar ağacı idi. Ahi Baba, bütün Türkiye'ye mal olmuş, Ahiliği her yerde en iyi şekilde anlatan bir Ahi idi." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Mustafa Karagüllü denince Ahiliğe ve Kırşehir'e adanmış bir ömrün akıllara geldiğini vurgulayarak "Bütün ömrünü yollarda Ahiliği anlatmak için harcadı. Ömrü boyunca ne milletin ne devletin malına tamah etmedi. Gözü hiçbir zaman oralarda olmadı. Hatta tüm mal varlığını Ahilik uğruna harcadı." diye konuştu.

Karagüllü'nün cenazesi, cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Karagüllü'nün yakınları, Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutana Jandarma Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve çok sayıda kişi katıldı.

- "Ahi Baba" olarak tanınıyordu

Ömrünü Ahiliğin tanıtılmasına adaması nedeniyle, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de "Ahi Baba" olarak bilinen Mustafa Karagüllü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasına vesile olmuş, yurt içi ve yurt dışında sayısız Ahilik konferansı vermişti.

Karagüllü, kuruluşuna vesile olduğu Ahi Çarşısı'nda bulunan ve Ahi Kültür ve Sanat Ocağı adını verdiği mütevazı kütüphanesinde yediden yetmişe tüm ziyaretçilere Ahiliği anlatıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahi Baba Kırşehir Mustafa Karagüllü

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