"Ahi Baba" son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki Mustafa Karagüllü, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Karagüllü'nün cenazesi, hastane morgundan alınarak Ahi Evran Camisi'ne getirildi. Eşi İsmet Karagüllü ve akrabaları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı öncesinde konuşma yapan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaklaşık 35 yıl Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifinde ve odada Karagüllü'nün yanında çalıştığını, bu nedenle de kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Öztürk, "Vefalı bir arkadaş, ülkesine aşık bir vatandaş, aydın vizyonlu bir yönetici, çalışanlarına güç veren bir liderdi. Daha ötesi geniş kitleler tarafından sevilen, alçak gönüllü, bir insandı. Mustafa Karagüllü, hayata pozitif bakış açısı ve hoşgörüsü ile hepimize örnek olurdu. Bir ekol, bir çınar ağacı idi. Ahi Baba, bütün Türkiye'ye mal olmuş, Ahiliği her yerde en iyi şekilde anlatan bir Ahi idi." dedi.