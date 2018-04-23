Ahi Dağı 4’üncü etap çalışmaları başlıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan Ahi Dağının 4’üncü etap yol çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yetkililerden bilgiler aldı. İncelemeleri sonrası değerlendirme yapan Başkan Yalçın, "Vizyon projelerimiz bir bir hayata geçiyor. Allah’a şükürler olsun 50 yıllık hayalimiz dönemimize kadar aşılamaz denilen Ahi Dağı yolu 4 etap çalışmalarının başlanması için yetkilerle yerinde keşifte bulunduk. 18 kilometrede 106 keskin virajı vardı Ahi Dağının. Her Ahi Dağına çıkışta midelerimiz karışıyor bir mola verilip plastik poşetler devreye giriyordu. Yol sadece 5 metre olduğu için kazalara davetiye çıkarıyordu. ’Haydi bismillah’ diyerek 2015 yılında 1 etap Gümüşdere Köyü Bahçesultan arası 2016 yılında, 2’nci etap Bahçesultan Köyü Bilecik il sınırı arasını 2017 yılında, 3’üncü etap Bilecik il sınırı Güzelyurt Köyü yol ayrımı arası. Bu yol da Allah izin verirse 2018 yılında belediyemizin kuruluşunun 100’üncü yılında 4’üncü etap Güzelyurt Köyü, Kurşunlu Mahalle arasını yol standartlarını günümüz koşullarına uyarlayarak artık 50 yıldan beri hayalimiz olan Ahi Dağı yolu ilçemizin Bursa bağlantısını Pazarcık gündeminden çıkaracağız" dedi.

“Yolumuz 1 kilometre kısalıyor”

Bu yıl çalışmalarda yol güzergahının istedikleri gibi olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Aynı geçen yıl olduğu gibi bu yıl ki çalışmada yol güzergahı hem istediğiniz gibi oluyor hem de 1 kilometre yolumuz kısalıyor. Yol medeniyet dediğimiz çıktığımız bu mukaddes yolda eğer bu ilçe kalkınacaksa, gelişecekse ulaşım problemlerini gidermesi lazım diye hep söyledik. Çalışmalarımızda birinci önceliğimiz ulaşım oldu. Geldiğimiz noktada hemşehrilerimizin destekleriyle Allah’ın izniyle çok mesafe kat ettik. Daha yapacağımız çok işimiz var. İnşallah bizim gayretimiz hemşehrilerimizin Ulaştırma Bakanlığının destekleri ve Allah’ın izniyle güzel ilçemizde ulaşım sorunları ortadan kalkacak. Bu hayalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kuruluşlara kişilere bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.