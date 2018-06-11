Ahi Evran Külliyesi Destek Protokolü Töreni

KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ahilikte bir söz vardır, pabucun dama atılması. İnanıyorum ki millet 24 Haziran'da birilerinin pabucunu dama atacak." dedi.

Ahi Evran Külliyesi'nde düzenlenen Ahi Evran Külliyesi Destek Protokolü imza töreninde konuşan Tüfenkci, Kırşehir'in, bozkırın ortasında parlayan yıldızlardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, gerek termal altyapısı gerek diğer alanlardaki potansiyeli ve gerekse çok kritik ulaşım ağı üzerinde bulunması nedeniyle adından söz ettirecek iller arasında bulunduğunu söyledi.

Kırşehir denince esnafın piri Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin akla geldiğini vurgulayan Tüfenkci, bakanlık olarak da Ahiliğe ve kente önemli katkılar sunduklarını dile getirdi.

Ahi Evran Külliyesi'ne geçmiş dönemde de katkı yaptıklarını vurgulayan Tüfenkci, "İçinde bulunduğumuz külliye, Kırşehir'in sembol yapılarından birisi olacak. Burada her bir kardeşimizin desteği var. Burayı sahiplenen, heyecan duyan ve destek veren bir cumhurbaşkanına sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." dedi.