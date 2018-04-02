Ahi Evran Üniversitesinde Sultan Abdülhamit oyunu sergilendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde bir banka sponsorluğunda Sultan II. Abdulhamid’i anlatan ’Usta’ adlı tiyatro sahnelendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gösterime sunulan oyunda, Tiyatrocu Ahmet Yenilmez de yer aldı. Gösterime, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ziraat Bankası Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanı İbrahim Tamer, Ziraat Bankası Aksaray Bölge Başkanı Recep Özdemir de katıldı.