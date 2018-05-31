Ahi kentinde İslami İlimler Fakültesi açılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahiliğin başkentinde İslami İlimler Fakültesi'nin 80 öğrenci ile gelecek yıl eğitime başlayacağını bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, bir medeniyet hareketi olan Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin şehrine yakışır bir fakültenin hizmete girmesinin önem taşıdığını belirtti.

Şehrin beklentisi olan İslami İlimler Fakültesi'nin 2016 yılında kurulduğunu aktaran Karakaya ancak 2018-2019 akademik yılı güz döneminde 80 öğrenci ile eğitime başlamasının sağlandığını kaydetti.

Fakülteye öğrenci alımının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylandığını ifade eden Karakaya, ilerleyen günlerde yeni bölüm ve yeni programların da müjdesini vereceğini aktardı.

Ahi Evran Üniversitesi'nin yönetimi, akademik, idari personeli ve öğrenciyle birlikte şehir ile iç içe olduğuna işaret eden Karakaya, şu görüşlerini paylaştı:

"Geldiğimiz günden bu yana şehrin beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket ettik ve şimdi ekmiş olduğumuz bu tohumları biçiyoruz. Ne mutlu ki İslami İlimler Fakültesi'ni de açmak ve öğrenci almak bize nasip oldu. Şehrimizin ve üniversitemizin beklentisi olan İslami İlimler Fakültesi hayırlı, uğurlu olsun."

