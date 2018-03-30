Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkiliklerine katılan Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine yaptığı sunumda Ahiliğin yalnız bir meslek teşkilatı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Osmanlı Devletinin cihan devleti olmasını sağlayan unsurun Ahi teşkilatlanması olduğunu anlatan Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, "Biz, Ahiliği; imanın amele dönüştüğü Anadolu’nun vatanlaşmasını Osmanlı Devletinin ise cihan devleti olmasını sağlayan uhrevi bir sistem olarak tanımlıyorduk. Ahilik, kainatın sahibinme kul olabilmek için kainattan ve içerisinde ki her şeyden hür olabilmektir"dedi.

"Arapça kardeş Türkçe akı sözcüğünden türüyor"

Ahiliğin insanlığin yaşamında kilit rol oynadığını belirten Ceylan, konuşmasında, "Ahi, olabilmek için iyi bir müslüman olarak iyi bir meslek erbabı olunması gerekir. Müslüman olmak ve meslek erbaplığı bu iki şartı yerine getirenler Ahilik teşkilatlanmasına girebiliyorlar. Arapça kardeş, Türkçe ise akı sözcüğünden türeyen Ahilikle birlikte Türkler, müslüman olduktan sonra yeni bir kültür ve medeniyet dairesine girdiler. Türkler, yeni girdikleri medenyeti hem etkiledi hem de o medeniyetten etkilendi. Yeni bir medeniyet harekerinin de içerisinde olmaya başladılar. Türkler, Anadolu’ya geldiğinde Bizanslılar vardı. Köklü bir medeniyette ’hakkı hakim kılabilmek’ ihtiyacından Türk-İslam Medeniyeti doğdu. Günümüz müslümanları gibi Ahiler, ’dilim farklı yaptığım farklı’ dememişlerdir. Ahiler, inandıkları ile yapıtıklarını farklı olmayan kişilerdi.

Ahi teşkilatını kuranlar hak için savaşan ve yalnızca hakkı tanıyanlar tarafından oluşturuldu. Ahi Evran-I Veli, yerleşik medeniyet hareketi olarak gelişerek dünya üzerine yerleşti. Türklerin kültürel kodaları Fütüvetnamelerle uyuştu"diye konuştu.

Ahilerin oluşturduğu insan tipinin Allah’tan başka kimseyi tanımadığını ve yalnızca Allah’a kul olduklarını anlatan Ceylan, "Anadolunun vatandalaşmasında en büyük pay sahibi Ahilerdir. Anadolu’da ahiler; liyakat, hak ve adalet üzerine bir sistem kurdular. Göçebe Türkmenlerinde yerleşik hayata geçmelerinde Ahiler öncü olmuşlardır.

Ahiler kurdukları vakıflar eliyle Anadolu’nun imarında rol oynamışlardır. Kültürel vatanlaşmayı da Anadolu da başlatan Ahiler olmuştur. Yeni insan tipinin yetişmesine de öncülük eden Ahiler, akşamları tekke ve zaviyelerde kurallar öğrenip öğretirken gündüzleri de öğretilen kurallar hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Özünde dayanışma ve kaynaşma olan teşkilatlanmanın adıdır aslında Ahilik"diye konuştu.