Ahır çatısına çıkan inek vinçle indirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde ahırın çatısına çıkan inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Olay, bugün, Kale'nin kırsal Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adile Karaman'a ait inek, ahırdan çıktıktan sonra merdivenlere yöneldi. İnek ardından merdivenlerden çatıya çıktı. Adile Karaman durumu fark etti ancak ineği çatıdan indiremedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kale Şubesi ekipleri ve vinç olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ahırın çatısındaki ineği halatlarla vince bağladı. Vinçle kaldırılan inek, daha sonra evin bahçesine indirildi.

