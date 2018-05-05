AHIRKAPI'DA HIDIRELLEZ KUTLAMASI(EK GÖRÜNTÜLERLE)

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Hıdrellez şenlikleri, Fatih Ahırkapı Meydanı'nda yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Sokakların hıncahınç dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oluyor.
Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı Meydanı'nda İstanbullular, dans ederek, ateş üzerinden atlayarak baharın gelişini kutluyor. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya ve Sarayburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, sokakları doldurdu. Turistlerin de ilgi gösterdiği şenlik renkli görüntülere sahne oluyor.
Görüntü Dökümü:
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-Etkinlikten görüntüler
-Davul zurna eşliğinde dans edenler
-Hatıra fotoğrafları çekilenler
-Renkli görüntüler
-Yapılan röp.
-Detaylar
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