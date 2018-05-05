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Ahırkapı'da Hıdırellez şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Ahırkapı'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, İstanbul'da renkli görüntülerle kutlandı.

Ahırkapı'da gerçekleştirilen etkinliklerde, rengarenk kıyafetleri ve başlarına taktıkları çiçeklerle dikkat çeken vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliklere katılanlar, yakılan ateşlerin üzerinden atlayıp dilek tuttu.

Ahırkapı'da Hıdırellez şenliği

- Baharın müjdecisi Hıdırellez, Ahırkapı'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı

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Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
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Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
3 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
4 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
5 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
6 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
7 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
8 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
9 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
10 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
11 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
12 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
13 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
14 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
15 / 16

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
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Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları

Ahırkapı'da Hıdırellez Kutlamaları
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ahırkapı Hıdırellez kutlama

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