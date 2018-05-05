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Ahırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladı(EK GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor.

Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Sokakların dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı'da buluşanlar, baharın gelişini kutladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

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