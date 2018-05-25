Ahıska Türkleri İŞKUR aracılığıyla işbaşı yaptı

ERZİNCAN (AA) - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen 468 Ahıska Türk'ü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işbaşı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakanlığın koordinasyonunda Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin istihdamına yönelik İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) düzenlendi.
Program kapsamında 194’ü bayan 468 Ahıska Türk'ü, Üzümlü Kaymakamlığı ile Üzümlü Belediyesinde işe başlamanın sevincini yaşadı.
Ahıska Türkleri için Üzümlü Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, şu bilgileri paylaştı:
"Hem işsiz kardeşlerimizin istihdamı hem de devlet kurumlarındaki hizmetlerimizin daha kapsamlı, daha etkili gerçekleşebilmesi için kaymakamlığımız ile İŞKUR desteğiyle personel istihdamı sağlamak amacıyla girişimde bulunduk. Bu ortak proje ile hem Üzümlü ilçemizdeki vatandaşlarımız hem de Ahıska Türk'ü vatandaşlarımız İŞKUR aracılığı ile işbaşı yapıyor. Bu yılki projede çalışacak işçilerimiz için gelir testi uygulaması ve her aileden bir kişi çalışabilme şartı getirildi. Bu şartları sağlayan vatandaşlarımız listelere girdi. İşe başlayan işçilerimiz 6 ay süreyle çalışacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza ise "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz yıllardır süren vatan hasretimizi sonlandırdıktan sonra yeni yaşamımızda da birçok imkan sağlıyor." dedi.
Mirza, "İş problemi bizim için en büyük problemlerden biri ama sağ olsun devletimizin projesi ile Ahıska Türkleri 6 aylıkta olsa iş sahibi oldu. Bizler devletimize bir yük olmak için değil çalışarak, emek vererek yararlı olmak istiyoruz ve bunun için de çabalıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, tüm Türk milletinden binlerce kez razı olsun." diye konuştu.
Ukrayna'da yaptıkları işlere ve becerilerine göre ayrılan işçiler, 6 ay çalışmak üzere kaymakamlık ve belediye bünyesinde işçi ihtiyacı olan kurum ve birimlere dağıtılarak iş başı yapacaklar.
Öz vatanlarında iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Ahıska Türkleri, resmi kurumların tamir atölyesi, park ve bahçeler, temizlik, su arıza ve devlet dairelerinde birçok iş grubunda çalışacak.
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