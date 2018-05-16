Ahıska Türkleri öz vatanlarında ilk iftarlarını yaptı

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında oruç açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ahıska Türkleri gün boyu ibadetlerini yerine getirip iftar için kadın ve erkekler ayrı gruplar halinde farklı evlerde bir araya geldi.

İftar öncesi kadınlar tarafından evin önünde büyük kazanda, içinde havuç, patates ve etin olduğu yöresel "kaynatma çorbası" pişirildi.

Ezanın okunması ile dua eden Ahıska Türkleri, ailelerin gençleri tarafından servis edilen kaynatma çorbası ile oruçlarını açtı.

Ahıska Türklerinden Alim İbrahim, öz vatanlarında ramazanı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ukrayna'dan gelip vatanımıza kavuştuk. Orucu güzel bir şekilde tuttuk. Ramazanın ilk günü orucumuzu açtık, iftar sofrasında milletimizle oturuyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Bir taraftan sevinçli, bir taraftan da üzgün olduklarını ifade eden İbrahim, "Filistinli Müslümanlar şehit oldular. Allah rahmet eylesin, nur içine yatırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım'dan Allah razı olsun, bizi vatanımıza getirdi ve vatanımıza kavuştuk. Allah'ın izniyle diğer Ahıska Türkleri de gelsin vatanına. Hep birlikte Müslüman ülkesinde vatan olalım." diye konuştu.

Ahıska Türkü Selver Nizam da duygularını dile getirerek, "Biz Türkiye'ye geldikten itibaren buraya uygun şekilde ramazan ayına başladık. Tüm İslam alemine hayırlı ramazan olsun. Burada ramazan çok güzel geçiyor." ifadesini kullandı.

