HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ahıska Türkleri öz vatanlarında ilk iftarlarını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:06 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında oruç tutup iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında oruç açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ahıska Türkleri gün boyu ibadetlerini yerine getirip iftar için kadın ve erkekler ayrı gruplar halinde farklı evlerde bir araya geldi.

İftar öncesi kadınlar tarafından evin önünde büyük kazanda, içinde havuç, patates ve etin olduğu yöresel "kaynatma çorbası" pişirildi.

Ezanın okunması ile dua eden Ahıska Türkleri, ailelerin gençleri tarafından servis edilen kaynatma çorbası ile oruçlarını açtı.

Ahıska Türklerinden Alim İbrahim, öz vatanlarında ramazanı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ukrayna'dan gelip vatanımıza kavuştuk. Orucu güzel bir şekilde tuttuk. Ramazanın ilk günü orucumuzu açtık, iftar sofrasında milletimizle oturuyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Bir taraftan sevinçli, bir taraftan da üzgün olduklarını ifade eden İbrahim, "Filistinli Müslümanlar şehit oldular. Allah rahmet eylesin, nur içine yatırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım'dan Allah razı olsun, bizi vatanımıza getirdi ve vatanımıza kavuştuk. Allah'ın izniyle diğer Ahıska Türkleri de gelsin vatanına. Hep birlikte Müslüman ülkesinde vatan olalım." diye konuştu.

Ahıska Türkü Selver Nizam da duygularını dile getirerek, "Biz Türkiye'ye geldikten itibaren buraya uygun şekilde ramazan ayına başladık. Tüm İslam alemine hayırlı ramazan olsun. Burada ramazan çok güzel geçiyor." ifadesini kullandı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
CHP'lilerden İsrail Konsolosluğu önünde eylemCHP'lilerden İsrail Konsolosluğu önünde eylem
Sivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştuSivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahıska türkleri Erzincan iftar Üzümlü

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.