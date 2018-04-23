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Ahıska Türkü çocukların öz vatanlarındaki bayram mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

İlçede yaşayan Ahıska Türkleri'nin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Üzümlü Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

Nusret Yılmaz İlkokulu organizasyonuyla düzenlenen etkinliklerde dans eden çocuklar şarkılar eşliğinde yaptıkları gösteriler ile doyasıya eğlendi.

Ahıskalı çocukların öz vatanlarındaki 23 Nisan mutluluğunu aileleri de onları izleyerek yaşadı.

Kutlamalarda özellikle minik öğrencilerin yaptığı Kafkas ve komando dansları izleyenlerin beğenisini topladı.

Etkinliğe, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Mustafa Topçu, bazı kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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23 Nisan ahıska türkleri Erzincan Üzümlü

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