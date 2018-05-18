Ahlat Ağacı Cannes'da görücüye çıktı

Gösterimde, Amerikalı oyuncu ve yapımcı John Savage, Fransız aktör Sami Naceri gibi isimlerle birlikte sinema ve gösteri dünyasının yakından tanıdığı simalar da yer aldı.

Ceylan ile birlikte yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, senaryo yazarı Ebru Ceylan, oyuncular Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Akın Aksu, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Öner Erkan, Kubilay Tuncer'in yer aldığı filmin ekibi, daha sonra çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu davetlilerle birlikte Grand Theatre Lumiere'de gerçekleşen filmin gösterimine katıldı.

Fransa'nın Cannes şehrinde 9 Mayıs’ta başlayan ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde, Ahlat Ağacı filmi, toplamda 21 filmden oluşan ana kategori aday filmleri arasında gösterime giren son film oldu.

CANNES (AA) - Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı.

Festivalin yayıncı kuruluşunun sorularını yanıtlayan Ceylan, şimdiye kadar aslında aynı filmi çektiğini ve her filmde bazı değişiklikler yaparak, anlattığı hikayeye yeni şeyler eklediğini söyledi.

Ceylan, Ahlat Ağacı filminin hikayesi hakkındaki soruya ise, "Doğduğum şehirde bir babayla, öğretmen bir baba ile karşılaştım. Bu tanışma beni çok etkiledi." dedi.

Bu yılki yarışmada daha önce Altın Palmiye alan tek yönetmen olarak yarışan Ceylan, festival tarihinde bu ödülü sadece 7 isim iki defa kazandı.

Ceylan, Cannes Film Festivali'ne ilk kez Koza filmiyle 1995'te yarışmacı olarak katılmıştı. Festivalde yarışan filmleri değişik dallarda çok sayıda ödüle layık görülen Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye Ödülüne layık görülmüştü.

Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

