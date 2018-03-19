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Ahlat’a doğalgaz müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A.

Ahlat’a doğalgaz müjdesi

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri doğalgaz kararının onaylandığını söyledi.
Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri doğalgaz kararını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) onayladığını belirterek, “Ahlat’a doğalgaz gelmesi için gerekli çalışmalar başlamıştır. Ahlat’a doğalgaz geliyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Başkan Çoban, yapılan çalışmalar neticesinde 16 ayda yatırımların tamamlanacağını, sonraki 4 ayda ise tüm Ahlat halkının doğalgaz hizmetine kavuşacağını belirterek, “Öncelikle halkımıza hayırlı olsun. Uzun süredir çalışmasını yürüttüğümüz doğalgaz kararımız çıktı. EPDK onayladı. Toplam 16 ayda yatırım tamamlanacak ve sonraki 4 ayda tüm halkımız doğalgaz hizmetine kavuşacak. Bu süreçte ilçemize katkı ve desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Bitlis Milletvekilimiz Vedat Demiröz’e, hemşehrimiz EPDK Başkan Yardımcısı Hamdi Bildirici’ye çok teşekkür ederiz. Tekrar halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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