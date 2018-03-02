Ahlatlı umreciler dualarla uğurlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinden kutsal topraklara gidecek olan 18 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

İlçede bulunan Hacılar Camii önünde umreye gidecek olanlar için tertiplenen uğurlama programına Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Semerşah Turizm yetkilileri, cami imam hatipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, "Rabbim sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin. Doğru bir şekilde, keselerini o ibadet ecirleriyle doldurup dönmeyi nasip etsin inşallah. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Vahyin nazil olduğu, Cenab-ı Allah’ın Peygamber Efendimiz (sav) ile konuştuğu yere gidiyorsunuz. Dolayısıyla orada her anınızı dolu dolu geçirmeniz lazım. Duaların kabul olduğu topraklara gidiyorsunuz. Bizlere ve ülkemize dua etmeyi unutmayın. Bu içinde bulunduğumuz sıkıntıların bertaraf olması için, İslam aleminin son kalesi olan Türkiye için bol bol dua edin. Rabbim yolunuzu açık eylesin" dedi.

Uğurlama programında umreciler, aileleri ve yakınları ise duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra yakınları ile helalleşen kafiye üyeleri, kutsal topraklara gitmek için yola çıktılar.