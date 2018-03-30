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Ahmedinejad "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Ahmedinejad "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto etti

İSTANBUL (AA) - İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın beraberindeki bir grupla "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto için başkent Tahran'da gösteri düzenlediği bildirildi.

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesine göre, Ahmedinejad ve onlarca destekçisi Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bakayi ve İsfendiyar Rahim Meşai'nin tutuklanmasını, İmamzade Salih Türbesi önünde toplanarak protesto etti.

Gösterilerle ilgili internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi önünde toplanan grubun, Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani aleyhinde sloganlar attığı görüldü.

Gösterilerin olaysız sona erdiği belirtildi.

- Ahmedinejad'ın iki yardımcısı tutuklu

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilerek, cezaevine konulmuştu.

Ahmedinejad, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi aralarındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen Ahmedinejad'ın eski yardımcısı ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

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Ahmedinejad İRAN

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