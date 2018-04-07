İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, eski cumhurbaşkanlarından Muhammed Hatemi'ye yönelik yasakların önceki cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında neden uygulanmadığını sorguladı.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) özel mülakat veren Mutahhari, son haftalarda adı yolsuzluk soruşturmaları ile rejime yönelik sert eleştirilerle anılan eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve ülkede geçen yıl gerçekleşen protesto gösterileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eski cumhurbaşkanı Hatemi hakkında Din Adamları Özel Mahkemesi tarafından "medya, siyasi toplantı, miting ve propaganda" yasağı konulduğunu hatırlatan Mutahhari, buna karşın devlet yetkililerinin Ahmedinejad hakkında birçok iddia olmasına rağmen daha hoşgörülü davrandığını söyledi.

Mutahhari, şunları söyledi:

"Halk, Hatemi ile Ahmedinejad'a karşı yaklaşımda neden bu kadar fark olduğunu sorguluyor. Bu çifte standart kabul edilemez. Ahmedinejad en başından beri bir tür özel destek görürken Hatemi, ön yargıyla karşılanarak zulme uğratıldı. Bu yaklaşım hala böyle devam etmektedir."