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Ahmedinejad'dan Ruhani'ye istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, halkın mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin istifa etmesini istedi

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran halkının mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa çağrısında bulundu.

Ahmedinejad, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, halkın, ülkenin mevcut durumundan rahatsız olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Ahmedinejad, "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi." dedi.

Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında bulunmasının İran halkının zararına olduğunu savunarak, "Milletin memnuniyetini kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir." şeklinde konuştu.

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Ahmedinejad İRAN

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