Ahmedinejad'dan yargıya suçlama

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yardımcısı Hamid Bakayi'nin "yolsuzluk" suçundan 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmasının ardından yargı mensuplarını "yolsuzluk yapmakla" suçladı.

Ahmedinejad, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, yardımcısının tutuklanmasına "utanç verici" diyerek tepki gösterdi.

Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı "Yargı Erki" yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan ve "yasal yeterlilikten yoksun" olarak nitelendiren Ahmedinejad, ülkedeki tüm siyasi kanatları da "halkın çıkarı için değil, kendi sultalarını kurmak için çalışmakla" suçladı.

"İran'ın devrimci, mümin ve fedakar bir evladı" olduğunu söylediği Bakayi'nin mahkeme sürecini "utanç verici" ve "ucuz bir gösteri" olarak nitelendiren Ahmedinejad, mahkeme kararının Bakayi'nin yargılanma süreci tamamlanmadan aylar önce verildiğini öne sürdü.

"Halkın hakkını savunmak ve adaleti tesis etmesi gereken Yargı Erki, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor." diyen Ahmedinejad, tutuklanarak cezaevine konulan yardımcısının can güvenliğinden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu söyledi.