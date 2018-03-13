Ahmedinejad'ın yardımcısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi'nin tutuklandığı bildirildi.

Tahran Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "yolsuzluk" nedeniyle yargılandığı davada Bakayi hakkında verilen kararın temyiz mahkemesi tarafından onanmasının ardından eski cumhurbaşkanı yardımcısı tutuklandı.

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Bakayi'nin, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olduğunu açıklamıştı.

İsmaili, Bakayi'nin hapis ve kırbaç cezasının yanı sıra para cezasına da çarptırıldığını belirtmişti.

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde karıştığı "yolsuzluk" nedeniyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski cumhurbaşkanı yardımcısı yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle 26 Temmuz 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.