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Ahmedinejad'ın yardımcısından yargıya: "Zulüm devam etmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 22:09 | Son Güncelleme

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, kendisine komplo kurmakla suçladığı Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ile Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib'e "zalimler" diye hitap etti

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, kendisine komplo kurmakla suçladığı Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ile Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib'e "zalimler" diye hitap etti.

Bakayi, 5 günlük tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu Evin Cezaevi'ne dönüşünde yaptığı açıklamada, İran yargısı ile Devrim Muhafızları komutanlarından Taib'i hedef aldı.

Ahmedinejad'ın da kendisine eşlik ettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülü mesajında Bakayi, "İnşallah yakında Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ve Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib'in yargılanmasına tanıklık edeceğiz." dedi.

Laricani'nin başında bulunduğu Yargı Erki'ni zulümle suçlayan Bakayi, "Evin Cezaevi'nin kapıları bir gün açılsa ne tür zulümler yapıldığı ortaya serilecek." ifadesini kullandı.

Bakayi, kendisine yönelik suçlamaların doğru olmadığını savunarak, "Biliniz ki zulüm devam etmeyecek. Bu kişiler gidici ve son günlerini yaşıyorlar." diye konuştu.

- Ahmedinejad kanadı protesto gösterisi için izin istiyor

Öte yandan Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak protesto gösterisi düzenlemek için izin istedi. Gösterinin tarihi olarak eski Başbakan Muhammed Musaddık'ın darbe ile görevden alındığı 19 Ağustos 1953'ün yıl dönümü belirlendi.

- Bakayi 15 yıl hapse mahkum edilmişti

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti. Kararın ardından Bakayi cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti.

- Kasım Süleymani'ye tehdit

Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi İranlı komutan ile arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Bu tehdidin ardından ise Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai, Tahran Devrim Mahkemesinin bir soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Bakayi, aynı zamanda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib'i de yalan söylemekle suçlamıştı. Taib ise Bakayi'nin 3,5 milyon avro ve 570 bin dolar parayı zimmetine geçirdiğini öne sürmüştü.

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Hamid Bakayi İRAN

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