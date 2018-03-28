Ahmet Ataç’dan şeker fabrikaları için imza kampanyasına destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Eskişehir Şubesi’nin Türkiye genelindeki 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili Hamamyolu’nda başlattığı imza kampanyasına destek verdi.

İmza standını ziyaret eden Başkan Ataç, burada Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar ve sendikalılar ile bir araya geldi. Şeker fabrikalarının Türkiye’nin en kıymetli yapılarından biri olduğunu ifade eden Başkan Ataç, "Şeker fabrikaları özelleştirilmeyecek kadar değerlidir. Eskişehir’in de sembollerinden biri olan ve geçmişi yıllar öncesine dayanan bu köklü kuruluşların satılmasını asla istemeyiz. Şeker fabrikaları tarihtir, özelleştirilmemelidir. Verdikleri mücadelede Şeker-İş Sendikası’nın yanındayız" diye konuştu.

Tüm Eskişehirlileri imza kampanyasına destek olmaya çağıran Hamit Dokuzlar ise, Başkan Ataç’a desteğinden ötürü teşekkürlerini iletti.