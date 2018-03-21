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Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı ifadeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 08:41 | Son Güncelleme

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü yazısında Davutoğlu ile ilgili iddialarda bulundu. Özışık, Davutoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmemesi gerektiğini savunarak "Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık makamından alınan bir isim. Görevden alınmanın gerekçesini hepimiz biliyoruz. Kimi partiye ve davaya, kimi ise Erdoğan'a ihanet etmekle suçladı" ifadelerini kullandı

Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı ifadeler!

Ahmet Davutoğlu 2019 yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul adayı mı olacak? Son günlerde Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği söylendi. Sahiden de aday gösterilecek mi? Tartışmalara katılan Süleyman Özışık bugünkü yazısında "Buna zerre ihtimal vermiyorum " dedi. Davutoğlu için "net ve kesin olarak "gösterilmemeli" diyen yazar, sebebini köşesinde paylaştı.

KOALİSYONA CAN ATTI

"(...)7 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın milletvekilliğine aday gösterilmesini istediği isimlerin tamamını arka sıralara attı. Seçim sonrası AK Parti’nin CHP ile koalisyon yapması için can atan isimlerden biriydi.
Erdoğan olmasa, belki de bugün, iki partinin oluşturduğu koalisyon tarafından yönetiliyor olacaktık. Kaldı ki…

PARTİYE İHANETLE SUÇLANDI

Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık makamından alınan bir isim. Görevden alınmanın gerekçesini hepimiz biliyoruz.
Kimi partiye ve davaya, kimi ise Erdoğan'a ihanet etmekle suçladı...
Ekibinin, "Reis dönemi bitti, Hoca dönemi başladı" diye çalışma yürüttüğünü daha önce defalarca yazdım. Ekibi, bunları söylediğim ve yazdığım için beni mahkemeye vereceğini söylüyordu ama üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mahkemeye veren çıkmadı.
Neyse...Pelikan bildirisinde kendisi ve ekibi hakkında söylenenler hâlâ gündemde. Papağan yutmuş gibi tekrar etmeyeceğim o iddiaları…

AK Parti tabanı o günden beri Ahmet Davutoğlu hakkında demediğini bırakmadı. Gerek referandumda gerekse partinin zor zamanlarında ortalıkta görünmemesi de tabanda çok büyük tepkilere neden oldu.

Neredeyse tüm partili seçmenler arasında yerden yere vurulan bir isim oldu. Şimdi böyle bir ismin hiçbir şey olmamış gibi İstanbul’a aday gösterilmesi demek, partinin kendini inkâr etmesi anlamına gelir.

Yani bırakın İstanbul'u, AK Parti seçmenlerinde bile Ahmet Davutoğlu isminin bir karşılığı yok

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Ahmet Davutoğlu istanbul belediye başkanı adaylığı süleyman özışık

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Akp içinden bir tane adam gibi adam çıktı, onu da kendilerine uyduramadılar diye görevden uzaklaştırdılar. Geçmişinde zerre miktar haram yememiş temiz bir adam olduğunu söylüyorlar. Her kim çekemiyorsa iftira ve yalanlarla saldırıyorlar.
dediğin gibi adam olsa beni halk seçti der otururdu. ya tamamen istifa eder akp yi bırakırdı be kardeş
Şuan ki yönetildiğimiz durum şekil zaten; tüm kadrolar memur gibi, yani başbakanda,bakanlarda zaten sıradan memur kimliği var gibi...Başbakan, tıpkı vali gibi parti liderinin kafası bozulduğu gibi mesela, hemen görevden alabiliyor aslında.O yüzden kimse küsemez, liderin kafası bozulduğu veya hoşuna gittiği sürece ya görevde kalır yada azledilir.Bunu zaten tüm parti kadroları kabüllendiği için sorun olamaz yani...Başbakanda olsa bakanda olsa liderlerinin emir eridir.Emirlere itaat ettikleri sürece görevlerinde yaşarlar yani...Parlementer sisteme ELFATİHAAAA..
kendi memleketinde bir faydası yok akp den daha doğrusu başbakan liktan atılan birinin İstanbul a aday olması saçma kendine faydası olmayanın İstanbul a ne faydası olur bence siyaseti bıraksın Kendi işini yapsın bir konya li olarak tavsiyemiz Budur
A.DAVUTOĞLU hataları olan amma esasen o hatalarada RTE yüzünden yapmış bulunan biridir. Bu haberi yazan basın organı HARAM PARALARLA FAALİYETTEDİİİR. GRUPLARINDAKİ İNSANLARIN,FİRMALARINDA ÇALIŞTIRDIKLARI PERSONELİN VE BANKASINDA PARASINI TOPLADIKLARI BİNLERCE MUDİNİN HAKLARINI ÖDEMEMİŞLERDİİİR. Bu basın organı önce TEMİZLENSİN.Tabiii yüzbinlerin kul hakkını ödeyebilecekleri varsa.
istanbul için idaal bir aday AKP olarak bundan iyisini bulamayız konya da alınnan oran %75 lerde bu oylar hep davutoğlu için veriliyor böyle kıymetli bir adayı kaçırmayalım
ZATEN görevden aldığın yetersiz bulduğun birinin belediye başkan adayı yapmak saçmalık değilmi..nabız yokluyorlar işte milletin nabzını ölçüyorlar
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