Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı ifadeler!

Ahmet Davutoğlu 2019 yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul adayı mı olacak? Son günlerde Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği söylendi. Sahiden de aday gösterilecek mi? Tartışmalara katılan Süleyman Özışık bugünkü yazısında "Buna zerre ihtimal vermiyorum " dedi. Davutoğlu için "net ve kesin olarak "gösterilmemeli" diyen yazar, sebebini köşesinde paylaştı.

KOALİSYONA CAN ATTI

"(...)7 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın milletvekilliğine aday gösterilmesini istediği isimlerin tamamını arka sıralara attı. Seçim sonrası AK Parti’nin CHP ile koalisyon yapması için can atan isimlerden biriydi.

Erdoğan olmasa, belki de bugün, iki partinin oluşturduğu koalisyon tarafından yönetiliyor olacaktık. Kaldı ki…

PARTİYE İHANETLE SUÇLANDI

Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık makamından alınan bir isim. Görevden alınmanın gerekçesini hepimiz biliyoruz.

Kimi partiye ve davaya, kimi ise Erdoğan'a ihanet etmekle suçladı...

Ekibinin, "Reis dönemi bitti, Hoca dönemi başladı" diye çalışma yürüttüğünü daha önce defalarca yazdım. Ekibi, bunları söylediğim ve yazdığım için beni mahkemeye vereceğini söylüyordu ama üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mahkemeye veren çıkmadı.

Neyse...Pelikan bildirisinde kendisi ve ekibi hakkında söylenenler hâlâ gündemde. Papağan yutmuş gibi tekrar etmeyeceğim o iddiaları…