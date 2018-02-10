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Ahmet Davutoğlu'ndan Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 18:16 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım. O da Türkiye'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır." dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Afrin açıklaması

Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın haklılığının tartışılamayacağına işaret eden Davutoğlu, Türkiye için son 35-40 yıldır büyük tehlike teşkil eden PKK ve onun uzantısı YPG unsurlarının oluşturduğu riskin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

DEAŞ, PKK ya da YPG gibi yapılarda olduğu gibi tehdit oluşturacak şekilde sınır bölgesine yerleşmeye kalkarlarsa TSK'nin gerekli tedbirleri alacağına dikkati çeken Davutoğlu, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin birleşmesi gerektiğini aktardı.

Davutoğlu, "Allah Mehmetçiklerimize, silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eylesin. İç tartışmalar ile Türkiye'nin güvenlik gerekleri arasında ayrım yapmak zorundayız. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım. O da Türkiye'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret eden Davutoğlu, partililerle sohbet etti.

"KARARLILIKLA BU MÜCADELE SÜRECEKTİR"

Davutoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyareti sırasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün çok acı bir haber yüreğimizi yaktı. Helikopterin düşmesi olayında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, bu mücadele sürerken bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir. Türkiye'nin sınır boylarında teröristlerden tümüyle temizlenmesi, bölgemizin geleceğini kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede eminim TSK hedeflerine ulaşacaktır."

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PYD SORUNU; 7 YIL ÖNCE ABD,KATAR VE SUDİ ARAP REİSE GELEREK ESADI DEVİRELİM DER.REİZ; ŞAM VE HALEBİ ALARAK YENİ OSMANLI DEVLETİ KURMA HAYALİ İLE KABUL EDER.SURİYE YE TÜRKİYE ÜZERİNDEN SÖZDE SÜNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLERİ GÖNDERİRLER.TIRLARLA SİLAHLARINI TAŞIRLAR.ESAD YENİLECEKKEN ORTAYA İRAN VE RUSYA ÇIKAR.TAYYİBİN ÖSO SU AĞIR BİR YENİLGİYE UĞRAR.ÖNCE HALEBE SONRA İDLİBE ÇEKİLİR.BU ARADA BAŞIMIZA BELA OLAN PYD ÇIKAR.
Mister Davutoğlu, bu sorunlarin hepsi senin dıs isleri bakanligında iken yaptıgin hatalar yüzunden basiniza geldi. Once Mısır arkasindan Libya ardindan Tunus ve en sonunda da Suriye .... al sana arap bahari. Nasil prof. olmuşsun hayretler dogrusu. Dış işleri bu kadar profesyonelce yonetilemezdi dogrusu. Ya çok acemiymişsin yada .... neyse Cikmiş birde Suriye hakkinda konusuyorsun, .Bu ulkeye en buyük kotü hiZmeti sen yaptin ... Y
Allah aşkına sus...
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