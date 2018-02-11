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Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de son dönemde yaşananları TRT World yayınında değerlendirdi. Davutoğlu'nun "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti.

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok" sözlerine Ahmet Hakan'dan sert tepki geldi. Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Ahmet Hakan şunları yazdı:

Son 7 yılda ne oldu Suriye’de? Şöyle alt alta yazalım: O güzelim Halep şehri elden gitti. O güzelim Şam tarumar oldu. Binlerce kişi öldü, ölmeye devam ediyor. Öksüz olmak, yetim kalmak milli spor haline geldi Suriye’de. Suriye, emperyalist güçlerin maşalar kullanarak yürüttükleri kirli bir savaşın savaş alanı hâline geldi. Milyonlarca Suriyeli zelil oldu, perişan oldu, mülteci oldu. Türkiye, tam üç buçuk milyon Suriyeliyi içine almak zorunda kaldı. Suriye her türlü terör örgütünün cirit attığı bir yer haline geldi.

Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor

Zalim Esad devrilmediği gibi, zalim Esad’ın zalimliklerini solda sıfır bırakacak zalimliklerin sahnesi oldu Suriye. İsrail, Suriye’deki gelişmeleri keyifle izledi, izliyor. Mezhep çatışmalarının fitili ateşlendi. Afrin Harekâtı’nı gerekli kılacak şartların meydana gelmesine kapı aralandı. Müslümanların Müslümanları öldürdüğü, Trump ile Putin’in de Müslümanların birbirlerini öldürmesi üzerinden oyunlar çevirdiği bir alan oldu Suriye. Velhasıl... Suriye’nin ahı, titretti arşı! Ve fakat... Bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Suriye pişmanlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dökülen onbinlerce insanın kanında, milyonlarca insanın da evsiz, vatansız kalmasında senin "stratejik(!) derinlik"(çukur) politikaların en büyük etken oldu. Artık sussan!!
alma mazlumun ahini... cikar aheste aheste...
kimin sayesinde haci kimin sayesinde.
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