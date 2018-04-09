Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sare Davutoğlu’nun İstanbul Bahçelievler’deki muayenehanesini ilk kez Odatv gündeme getirmişti. Sare Davutoğlu’nun muayenehanesi nedeniyle polis bölgede kuş uçurtmuyordu. Öyle ki bölge esnafı sürekli şüpheli muamelesi görmekten dolayı isyan etmişti.
DAİRE KİRAYA ÇIKARILDI
Şimdi ise Sare Davutoğlu’nun muayenehanesinin boşaltıldığı ve muayenehanenin olduğu dairenin kiraya çıkarıldığı görüldü. Sare Davutoğlu muayenehanesini bir başka yere mi taşıdı yoksa tamamen mi kapattı bilinmez. Ancak bu haber en çok polis ablukasında şikayetçi bölge esnafını sevindireceği aşikar…
İşte Sare Davutoğlu’nun muayenehanesinin olduğu daire:
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