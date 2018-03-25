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Ahmet Gezer, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

İş Adamı Ahmet Gezer, 4 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Esnaf, Erciş Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Bir lokantada ekibi ile birlikte açıklamalarda bulunan Gezer, başkanlığa seçilmesi durumunda esnafa eşit davranacaklarını belirterek, "Herkesin talepleri değerlendirerek gereken en asgari evraklar istenilecek.

İş Adamı Ahmet Gezer, 4 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Esnaf, Erciş Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Bir lokantada ekibi ile birlikte açıklamalarda bulunan Gezer, başkanlığa seçilmesi durumunda esnafa eşit davranacaklarını belirterek, "Herkesin talepleri değerlendirerek gereken en asgari evraklar istenilecek. Kefil için en kolaya gidileceği gibi, kefil sayısını ise azaltılmaya çalışacağız. Esnaf ziyaretlerimizi sık, sık yaparak herkesle görüş alış verişinde bulunacağız. Hiçbir siyasi kurumla bağlantımız olmadı olamaz da. Her üyemize aynı mesafede yakınız ve yakın da olacağız. Yine ekibim ile birlikte ilçemize yatırım yapacak her türlü işletmeciliği kurarak esnafımıza yardımcı olacağız. Gerekirse bankalarla da görüşüp, esnafımızın derdine derman olacağız. Bağlı bulunduğumuz Van Bölge Birliğimiz ile Ankara Merkez Birliğimizle hep görüş halinde olacağız. Bu anlamda 4 Nisan’da yapılacak olan seçimin şimdiden ilçemize, üyelerimize, esnafımıza ve ekibimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyorum’’ dedi.

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