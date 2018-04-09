Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Ahmet Hakan, yazısında "Seksen yedi CHP kulisçisi ile mavra çevirdim. Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım. Altmış sekiz eski sosyal demokratla mesajlaştım. Elli altı CHP gazetecisiyle temas kurdum. Ve bütün bu emeğin ardından... Elde ettiklerim şunlardır" ifadelerini kullanarak, yazısına şöyle devam etti:

"ANTALYA ADAYI: Muhittin Böcek olacak... Muhittin Bey, şu anda Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı... Kesin gibi... Kesine yakın... Hatta kesin.

- MERSİN ADAYI: Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay... Mersin’den CHP’nin adayı olacak... Kesin gibi... Hatta kepkesin.

- MUĞLA ADAYI: Mevcut başkan Osman Gürün’le yola devam edecekler gibi... Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa... Sürpriz olur.

- ADANA ADAYI: Soner Çetin olacak... Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı... Adaylığı kesine çok yakın.

Ve gelelim İstanbul, Ankara ve İzmir’e...

- İSTANBUL ADAYLARI: Engin Altay... Akif Hamzaçebi... Gürsel Tekin... Mahmut Tanal... Aykut Erdoğdu... İstekli olan isimler bunlar... Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak... Bu isimlerin dışında bir isim olacak...