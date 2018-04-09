HABER

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 07:15 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "CHP’nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum" başlıklı yazısında, 2019 seçimlerinde CHP'den aday olabilecek isimleri yazdı. Hakan, İstanbul için adaylığı konuşulan Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve Aykut Erdoğdu'nun aday olmayacağını belirterek, bu isimlerin dışında bir ismin aday olacağını aktardı.

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Ahmet Hakan, yazısında "Seksen yedi CHP kulisçisi ile mavra çevirdim. Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım. Altmış sekiz eski sosyal demokratla mesajlaştım. Elli altı CHP gazetecisiyle temas kurdum. Ve bütün bu emeğin ardından... Elde ettiklerim şunlardır" ifadelerini kullanarak, yazısına şöyle devam etti:

"ANTALYA ADAYI: Muhittin Böcek olacak... Muhittin Bey, şu anda Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı... Kesin gibi... Kesine yakın... Hatta kesin.

- MERSİN ADAYI: Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay... Mersin’den CHP’nin adayı olacak... Kesin gibi... Hatta kepkesin.

- MUĞLA ADAYI: Mevcut başkan Osman Gürün’le yola devam edecekler gibi... Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa... Sürpriz olur.

- ADANA ADAYI: Soner Çetin olacak... Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı... Adaylığı kesine çok yakın.

Ve gelelim İstanbul, Ankara ve İzmir’e...

- İSTANBUL ADAYLARI: Engin Altay... Akif Hamzaçebi... Gürsel Tekin... Mahmut Tanal... Aykut Erdoğdu... İstekli olan isimler bunlar... Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak... Bu isimlerin dışında bir isim olacak...

- ANKARA ADAYLARI: Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki isim: Mansur Yavaş... Mansur Yavaş’la bir görüşme falan yapılmamış. Ancak tabanda Mansur Yavaş’a karşı homurdanmalar var. Eğer bu homurdanmalar artarsa... Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler devreye girebilir.

- İZMİR ADAYLARI: Aziz Kocaoğlu devam etmek istiyor... Devam edebilir de... Fakat tabandan değişim sesleri de yükselmiyor değil... Eğer o sesler çok ama çok güçlü çıkarsa... Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tuncay Özkan alternatif isimler olabilir.

- ŞİŞLİ MESELESİ: Kime rastlasam, kime sorsam... Hepsinden işittiğim söz aynı... Hepsi ama hepsi... “Sarıgül Şişli’den aday olacak... Banko” diyorlar."

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MHP'li başkanlar adım adım takip edilecekMHP'li başkanlar adım adım takip edilecek
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah GülErdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan CHP 2019 seçimi 2019 seçimleri istanbul izmir Ankara Antalya

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

İlginizi Çekebilir

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
medya kargası erkenden ötmeye başlamış, ne yapsanız boş, milletin iradesi ve feraseti hepinizin hesabını alt üst edecektir,
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet anları kamerada

Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet anları kamerada

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın 13 suç kaydı çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın 13 suç kaydı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.