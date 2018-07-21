Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül yalan mı söylüyor? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Adnan Oktar itirafçısı” olarak arzı endam eden Ceylan adlı bir şahıs var. Bugünlerde sürekli ekranlarda...

Yıllarca Adnan Oktar’a “Sen dünyanın en karizmatik, en kaliteli insanısın. Aşkım benim” diye yalakalık yapan...

Öz babasını kendisini istismar etmekle suçlayıp, ancak daha sonra “Hepsi numaraydı” falan diyen...

Verdiği fotoğraflardan hiç de öyle “Adnan’ın elinde esir kalmış” gibi bir imaj vermeyen...

Bu şahıs, beni fena halde işkillendirmektedir.

Bu konuda çok kesin iki şey söyleyeceğim:

BİR: Adnan Oktar’ın ne mal olduğunu ortaya çıkarmak için Ceylan’a ihtiyaç yok!

İKİ: Ceylan, Adnan Oktar’la ilgili suçlamaları kuvvetlendirmiyor, zayıflatıyor!

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ



DÜŞÜNSENİZE:

Koskoca İngiliz derin devleti, bütün işini gücünü bırakmış...

“Ankara’nın bağları” eşliğinde kollarını sallayan...

“Erik dalı” eşliğinde mürit oynatan...

Çılgın Sedat’la gövde gösterisi yapan...

Muazzez Ersoy’la dünyaya meydan okuyan...

Televizyon stüdyosunu pavyona çeviren...

“Dünyalar yakışıklısı” diye kendisine yalakalık yaptıran...

Bir adamın peşine düşmüş.

Allah’ım!

Sen aklımıza mukayyet ol!

Akıl sağlığı çok ama çok önemli." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

