Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül yalan mı söylüyor? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Adnan Oktar itirafçısı” olarak arzı endam eden Ceylan adlı bir şahıs var. Bugünlerde sürekli ekranlarda...
Bu şahıs, beni fena halde işkillendirmektedir.
Bu konuda çok kesin iki şey söyleyeceğim:
İNGİLİZ DERİN DEVLETİ
DÜŞÜNSENİZE:
Koskoca İngiliz derin devleti, bütün işini gücünü bırakmış...
Allah’ım!
Sen aklımıza mukayyet ol!
Akıl sağlığı çok ama çok önemli." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)
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