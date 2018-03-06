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Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 07:20 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Akit TV sunucusu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözlerine değindi. Hakan, Keser için 'Salak' nitelemesinde bulunurken, sunucunun tepkiyi görünce kaçacak delik aradığını yazdı.

'Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Akit TV sunucusunu köşesinde taşıyan Ahmet Hakan, Ahmet Keser'e "Salak Akit'çi, Sen de 'sosyal deney yaptım' desene" diyerek tepki gösterdi. Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandu:

"Kanuni’ye “salak” dediği için büyük tepki alan Celal Şengör Hoca, olayı şöyle izah etti:
“Ben sosyal deney yapmıştım.”

Akit TV’de “Nişantaşı, Etiler, Cihangir, TBMM... Alayını katledelim” diyen herif, gerçekten çok salak...
Tepkiyi görünce...
Hemen kaçacak delik aradı.

Oysa Celal Şengör Hoca gibi uyanık bir tip olsa...
“Ben orada aslında çok önemli açıklamalar yapmıştım. Türk askerinin asla sivil katletmediğini ve katletmeyeceğini anlatmıştım. Fakat ertesi gün kimse bununla ilgilenmez diyerek bir sosyal deney yapmaya kalkıştım. ‘Sivil öldürsek Cihangir, Nişantaşı, Etiler’dekileri öldürürüz’ dedim... Haklı da çıktım. Ertesi gün kimse benim ‘Türk askeri sivil katliam yapmaz’ yaklaşımımla ilgilenmedi. Öldürürüz lafımla ilgilendi. Yani sosyal deneyim tuttu. Türkiye’nin zekâ ve kültür seviyesi ortaya çıktı” derdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eeee. Bir gün İnşAllah " Keser döner sap döner gün gelir hesap döner" O zaman hep birlikte bu sivri konuşanları Atatürk e hakaret edip küfür edenleri hep birlikte göreceğiz. Gerçek Adalet ve Yargı karşısında ne yapacaklar, kendilerini nasıl savunacakkar. Bakacağız.
Ahmet hakan verdiği cevabı da burda ifşa edin tarafsız oluğunuzu anlayayım
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