Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

'Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Akit TV sunucusunu köşesinde taşıyan Ahmet Hakan, Ahmet Keser'e "Salak Akit'çi, Sen de 'sosyal deney yaptım' desene" diyerek tepki gösterdi. Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandu:

"Kanuni’ye “salak” dediği için büyük tepki alan Celal Şengör Hoca, olayı şöyle izah etti:

“Ben sosyal deney yapmıştım.”



Akit TV’de “Nişantaşı, Etiler, Cihangir, TBMM... Alayını katledelim” diyen herif, gerçekten çok salak...

Tepkiyi görünce...

Hemen kaçacak delik aradı.



Oysa Celal Şengör Hoca gibi uyanık bir tip olsa...

“Ben orada aslında çok önemli açıklamalar yapmıştım. Türk askerinin asla sivil katletmediğini ve katletmeyeceğini anlatmıştım. Fakat ertesi gün kimse bununla ilgilenmez diyerek bir sosyal deney yapmaya kalkıştım. ‘Sivil öldürsek Cihangir, Nişantaşı, Etiler’dekileri öldürürüz’ dedim... Haklı da çıktım. Ertesi gün kimse benim ‘Türk askeri sivil katliam yapmaz’ yaklaşımımla ilgilenmedi. Öldürürüz lafımla ilgilendi. Yani sosyal deneyim tuttu. Türkiye’nin zekâ ve kültür seviyesi ortaya çıktı” derdi.

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