Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Anıtkabir önünde kaydettiği videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfür ettiği görülen Safiye İnci ile ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Anıtkabir küfürcüsüyle ilgili beş önemli nokta' ara başlığıyla çok önemli ayrıntıları yazısına taşıdı.
İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı;
ANITKABİR KÜFÜRCÜSÜYLE İLGİLİ BEŞ ÖNEMLİ NOKTA
BİRİNCİ NOKTA: Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?
İKİNCİ NOKTA: Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.
ÜÇÜNCÜ NOKTA: Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.
DÖRDÜNCÜ NOKTA: Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da
ceza verilmeli.
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