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Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Anıtkabir'in önünde çektiği videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği küfürle büyük tepki çeken Safiye İnce ile ilgili gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı. 'Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı' başlıklı yazısında Hakan, 'Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu ortaya çıkarmalı' diyerek ses getirecek bir iddiaya değindi.

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Anıtkabir önünde kaydettiği videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfür ettiği görülen Safiye İnci ile ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Anıtkabir küfürcüsüyle ilgili beş önemli nokta' ara başlığıyla çok önemli ayrıntıları yazısına taşıdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı;

ANITKABİR KÜFÜRCÜSÜYLE İLGİLİ BEŞ ÖNEMLİ NOKTA

  • BİRİNCİ NOKTA: Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?

  • İKİNCİ NOKTA: Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.

  • ÜÇÜNCÜ NOKTA: Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.

  • DÖRDÜNCÜ NOKTA: Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da
    ceza verilmeli.

  • BEŞİNCİ NOKTA: Hakaretin, küfrün çifte standardı olmaz... Ya hakarete, küfre karşısındır ya da değilsindir. Adamına göre tutum alınmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Anıtkabir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk atatürke hakaret eden kadın Safiye İnci

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Kimse bosuna lafı kıvırıp yok provakasyon yok dış güçler falan filan gececeksiniz bunları bir nesil böyle yetişiyor bu kizin yaşı kac karakteri ne bu kız ya ailesinden yada egitim aldığı kurumlardan şekillenmiş resmen cumhuriyete ve Atatürk'e düşman bir sekilde yetismis aklı olan bir insanin Atatürk le ne alip veremedigi olur
@naggul ne alakasi var... Nerden biliyorsun... Bence de provakasyon var... Yakinda 28 subatta oldugu gb cumhuriyetci ataturkcu gorunumluler islama dil uzatmaya baslar. Provakasyonlar artacak dikkatli olalim
@naggul ne demek eğitim aldığı kurumlardan yetişmiş..sözde çarşafına bakılırsa MUHAFAZAKAR BİR ortamda yetişmiş..fakat İSLAMİYET in KUTSAL KİTAP bımız olan KUR'AN KERİM de hiçbir sayfada küfürü kabul etmemiştir..ne olursa olsun küfürün savunalıcak tarafı yoktur..ALLAH CC şükürler olsun 5 VAKİT NAMAZ ımı kılarım..CEMAAT sofbetlerinede katılırımfakat hiçbir sohbetimizde şuna küfür et buna et diye bir sohbetimiz olmamıştır..bu kız eyerki bir toplumun değer verdiği bir insana ve bu ölmüş biri ise hakaret ediyorsa savunulcak tarafı yoktur..sende bu kıza laf söylerken bir toplumu aşşağılama..
reyize hakaret edenler para cezası ödüyor..ATATÜRK'e de hakaret edenler para cezası ödesin...
hadi bakalım pankart tutan herkesi aldınız içeri. Bunu napacaksınız takipçisiyiz.
BUNLAR BİLİNÇLİ GELECEGİN HABERCİSİ SANKİ
bu soytarı nerenin ajanı türkiyeyi ikiye bölüp birbirine kırdırmaya çalışan bu yatatık araştırlmalı belki binlerce insanın kanı dökülsün diye böyle bir provakasyon yaptı insanların böyle bir olayda kıvılcım almasını bildiklerinden dış güçler böyle bir yola baş vurmuşlardır varsan baksan israil asıllı yahudidir yüzde 99,99 böyle şerefsizler ülkeyi bölmek için yırtınıyorlar
@aydin_mustafa_1966 sen neyin kafasını yaşıyorsun abicim.benden 10 yaş büyüksün. ben bunların içinde az kalmadım. kimin neye ve nasıl karşı olduğunu çok iyi biliyorum. bu provakasyon falan değil gayet canı gönülden yapılmış bir hareket. mesajıda senin mezarının başında senin sevdiklerinin gözünün içine baka baka küfür ederim demiş.
keske dinimize ve dini liderlerimizede hakaret edildigi zaman boyle tepki gosterebilseniz
Sn.Hakan yine yanlış yere tezgah açtın.GAZETECİ isen önce seni DARP EDEN ŞEHİR EŞKİYASINA NE CEZA VERİLDİĞİNİ BİZE HABER VER. Bu kişi densizlik yapmış ve her delili ile sabit.SEN SENİ HASTAHANELİK EDENLERİN NE YAPILDIĞINDAN BAHSET.TABİİİ MERT-DÜRÜST VE OMURGALI GAZETECİ iseniz.
Bu kızın akpnin arzuladığı dindae ve kindar neslin ürünü olduğu gerçeğini neden kabul etmeyip illa birilerinin dış güçlerin parmağı olduğuna inanmak istiyorsunuz bu sizin eseriniz
hiç kimsenin türk büyüğüne hakaret etmesi kabul edilenez
hadsiz şımarık atın içeri akli başına gelsin
Atatürk e bağlı seven binlerce başörtülü kardeşimiz var bu kadının kılık kıyafeti ne olursa olsun ağzından dökülen şer sözler önemli Türk adaleti gereken cezayı verecektir.
Kızın tipi adnan Oktar in kediciklerine benziyor belki o tayfadandir
başörülü değil bu kara çarşaflı,makyajlı bir ninja
YAZIKLAR OLSUN BU TÜR İNSANLARA VE ZİHNİYETE... MÜSLÜMANLIKTA BÖYLE ŞEYLER YOKKK.. HELE ÖLMÜŞ İNSAN HAKKINDA YOKKKK... SIKIYORSA CANLI OLANA SÖYLE...
Bu zihniyet,Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucularına "İki ayyaş"diyen meczupların eseridir. Aynı tepkiyi onlarada gösterdin mi, iki yüzlü, A.HAKAN??????
Bu hakareti başka birine yapsaydı sabahın dördünde evi basılır darmadağın edilir,bir şeyler bulunur terörist muamelesi yapılıp hemen tutuklarlardı.
böylelerini düşünebilen bir kadın larak görüp bunları ciddiye dahi almak gerekmez aslında böyleleri bence dünyanın en aptal insanlarıdır başörtüsü takıp küfreden kaç Müslüman kadın vardır Ahmet Hakan ın yazdığı çok doğru bence de böyleleri iyice soruşturulmalı sonuçta siz kadın olarak o ülkenin kurucu liderine bırakın bir erkeğe dahi başka bir Müslüman ülkede laf dahi söylemeye korkarken ülkemizde önünüze gelene laf söylemeyi bırakın küfrediyorsunuz ve en kötüsüde bunu yaptığınız ülkeni kıymetini bilmiyorsunuz o ülkenin size yaptıklarınızı yapabilme hakkını o kişi verdirmiştir ama bunun kıyme
tayyip vekil yapar bunu yada en üst düzey yerlere atanır... çünkü hoşlarına gidiyor ATATÜRK'e küfür edildimi…
Allah müslümanlara sağlam itikat nasipetsin
yargı önünde bu kadın hesabını versinn. soytarı sen ATATÜR e kurban oll... bu olayın başörtüsüyle falan lütfn eşleşmeyin bu saygısızlıgı açık olan biride yapsa aynı tepki veriririzzzzz...
bu kiz hata yapti bende kizdim ancak linc etmeyin yarfi gerekeni yapacaktir.. bu kizim intihat mi etmesi gerekiyor illa susmaniz icin ... arkadasina atmis arkadasi paylasmis kendinaralarinda olan birseyi . sinirle yaptim diyor.. yapmamasi lazim evet dogruu ancak bu kadar linc etmeyin .. cahillik yapmayin
bu kadın bu elbiseyi giyecek birisi değildir .bence ajan ülkeyi karıştırmak için aslında Atatürk ü seven birisi fakat ülke karıssın istiyor fakat bu hareketi en ağır şekilde cezalandırılmalı en az 5 yıl hapis yatsın ki ne kendisi nede kimse bu hareketi bir daha yapmasın.
ya ne istiyorsunuz atatürk ten sevmiyorsan küfür de etme bari toprağın altında yatıyor ya dua et yada etme sana kalmış
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