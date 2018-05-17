Ahmet Hakan'dan Barış Atay açıklaması

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan oyuncu Barış Atay hakkında bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan "Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Benim çağrım Muharrem İnce’yeydi, Meral Akşener’eydi.

Ama cevap polisten geldi.

“Şak” diye gözaltına aldılar adamı.

*

Sanırım bana şöyle bir mesaj veriyorlar bu gözaltıyla:

Yok öyle yağma Ahmet Hakan! Kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı biz de en az Barış Atay kadar severiz.

Bu oyunu bozamazsın Ahmet Hakan! Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni “tetikçi” durumuna düşürdük!

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NE OLMUŞTU?

Barış Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Barış Atay da sözünün arkasında olduğunu belirterek "suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yargılanacaklar!" yanıtını vermişti.

DÜN GÖZALTINA ALINDI

Barış Atay dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Atay'ın gözaltına alınmasının ardından Ahmet Hakan'a tepki mesajları yağdı.

Barış Atay gözaltındayken, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında, “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

Barış Atay gece yarısı serbest bırakıldı.