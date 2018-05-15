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Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 07:17 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan'dan yaptığı paylaşımla bir anda gündeme gelen ve taratışmalara neden olan sanatçı Barış Atay için çok sert ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

'Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz' paylaşımıyla bir anda tartışmalara neden olan sanatçı Barış Atay'a en sert tepki gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Gazeteci Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadelerini kullandı.

"Sakın bana...
'Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki' falan demeyin" diyen Hakan, Atay'ın bir zihniyeti temsil ettiğini yazdı.

Ahmet Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa...

Hepsini sırtlanmış ve karşımıza çıkmış!

Bu adam...

Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi!

Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok.

Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!,

[YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
](http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/lutfen-bu-adama-haddini-bildiriniz-40836737)
NE OLMUŞTU?

Sabatçı Barış Atay, kişisel Twitter hesabından "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" paylaşımında bulunmuş, kullandığı ifadeler tartışmalara neden olmuştu.

barıs atay

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