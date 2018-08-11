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Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. Açıklamalar gündeme damga vurdu, peş peşe yorumlar geldi. Berat Albayrak'ın açıklamaları hakkında yorum yapanlardan biri de Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dı.

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

Dün ABD-Türkiye geriliminde art arda açıklamalar gelirken, dolar ve eurodaki artış tırmandı. Herkesin gözü
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamasına çevrildi. Yeni ekonomi modelini açıklayan Albayrak, Merkez Bankası için bağımsızlık vurgusu yaptı. Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacağını da söyleyen Albayrak, bankacılık sektörünün güçlü bir yapıda olduğunu, devlet olarak da sektörün arkasında olduklarını ifade etti.

Albayrak'ın açıklamalarını yeterli bulup destekleyenler de oldu, eleştirenler de... Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise o açıklamaları bugünkü köşesine taşıdı ve dikkat çekecek yorumlarda bulundu.

İşte Hakan'ın yazısının ilgili kısmı;

BERAT ALBAYRAK’IN SUNUMUNA DAİR 5 ŞEY

  • BİR: Sağduyulu, kavgadan uzak, hamasete kaymayan, yapısal reformlara önem veren bir sunumdu ve bu açıdan olumluydu.

  • İKİ: Berat Albayrak’ın danışmanı olsam... “Tabii ki rahat olun ama çok da rahat görünmemeye çalışın” derdim.

  • ÜÇ: Sunum biraz fazla teknik ve biraz fazla ekonomi dersi gibiydi mi? Yoksa bana mı öyle geldi?

  • DÖRT: Güler Sabancı ikna olmuş görünürken... Ferit Şahenk hayli gergin gibiydi... Yoksa bana mı öyle geldi?

  • BEŞ: Trump attığı bir tweet’le bu sunumu sabote eden şahıs oldu... Gelen Trump, giden Obama’yı bile aratıyor vallaha!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ahmet Hakan ABD dolar Euro Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sn. Damat Bey ya konuşurken vücudunda oynamayan yer yok !! Biraz sabit durursan en azından konuştuklarınızı anlamaya çalışırız. Konuşmalarınız da pek anlaşılır değil zaten. Sanırım Ekonomi bilginiz zayıf.
ALTI : Olan yine alt kesime olacak. YEDİ : Zengini daha çok zengin ettiniz. DOKUZ : Ülkenin içine ettiniz.
damat dalgalı kur gibi kıvırıyordu ben başka birşey görmedim
eee ne yapılacak sonuç ne.
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