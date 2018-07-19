Ahmet Hakan'dan bomba iddia: Polisler Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı aralarında Adnan Oktar da dahil olmak üzere 157'ye yükseldi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan , gözaltı sırasında Adnan Oktar'ın sağlık kontrolüne götürlüşü ve gözaltı sırasında polisler tarafından kafasına neden bastırıldığını sorguladığı yazısında yanıtını da kendisi verdi.

İşte Hakan'ın yazısındaki o bölüm:

POLİSLERİN ADNAN'IN KAFASINA BASTIRMASI

Polisler sağlık kontrolüne götürdükleri Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?

Bu sorunun yanıtını buldum.

Şöyle ki:

Adnan Oktar , bulduğun her fırsatta...

“Bu işten Cumhurbaşkanı’nın haberi yok... Bu işten İçişleri Bakanı’nın haberi yok... Bu iş İngiliz derin devletinin işi... İngiliz derin devletinin emriyle bunu yapıyorlar...” falan diyerek bütün sorumluluğu operasyon kararı alan savcılara ve operasyonu gerçekleştiren polislere yükledi ya...

Polisler de kendilerini “İngiliz derin devletinin aparatları” gibi gösteren Adnan Oktar’a işte bu muameleyi yaptılar.

Yapmasalardı daha iyi olurdu ama yapmalarının temel nedeni galiba bu!

Yazının tamamı için tıklayınız.

