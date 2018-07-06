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Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de işler karıştı. Muharrem İnce'nin 'Ben genel başkan olayım, çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi nezaketsizlik' yanıtıyla başlayan süreç devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Hakan, "CHP’li kodamanların hepsi ama hepsi… “Kemal Bey’le iyiyiz… Gemimizi yürütüyoruz. Ancak bu Muharrem’in sağı solu belli olmaz… Koltuklar gidebilir" ifadelerini kullandı

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

CHP'de kazan kaynıyor... Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki gerilime dair peş peşe çok konuşulacak yorumlar geliyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise ortalığı karıştıracak bir yorumda bulunarak parti içi yaşananları köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, CHP'de genel başkanlık koltuğuna talip olan 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi 'partinin kodamanları' diye nitelediği bir grubun istemeyeceğini iddia etti.

Hakan'ın "CHP'nin kodamanları Muharrem İnce'yi tabii ki istemezler" başlığıyla (6 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

CHP'nin nin kodamanları Muharrem İnceyi tabii ki istemezler

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, hep çok konuşup da hiç iş yapmayanlarla değil hep az konuşup da sürekli iş yapanlarla yürümeyi tercih edecek karakterde bir adam.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, bunların rahatını bozacak, huzurlarını kaçıracak, alışkanlıklarını yıkacak, ezberlerini darmadağın edecek türde bir adam.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, partide çalışmayana koltuğu dar edecek, partide toplumun tüm kesimlerini kucaklamayanı kamuoyu önünde haşlayacak, partide yan gelip yatanlara “kalkın ulan kalkın” diyecek bir adam.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

CHP’li kodamanların hepsi ama hepsi… “Kemal Bey’le iyiyiz… Gemimizi yürütüyoruz. Ancak bu Muharrem’in sağı solu belli olmaz… Koltuklar gidebilir… Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” havasındadır.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Hakan

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