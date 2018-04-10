Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e: FETÖ seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu

Popüler dizi LA Casa De Papel için dün Melih Gökçek'in ortaya attığı iddialara tepki gösteren Ahmet Hakan 'Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin... Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu? Bir cevap ver hele' ifadelerini kullanarak yazısında şöyle davam etti;
Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.
Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:
Darbe olacak...
Suikast olacak...
Falan.
Yahu Melih Gökçek!
Sen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...
Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?
Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...
Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?
Bir cevap ver hele.
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