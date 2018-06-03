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Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 08:16 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kendisini hedef alan gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi. Alçı için çok konuşulacak 'Bank Asya' iddiasını ortaya atan Hakan 'Niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kendisi hakkında çok sert ifadeler kullanan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya yanıt verdi.

"Nagehan! Ne oldu sizin şu Bank Asya işi" diye sorana Ahmet Hakan, "Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile hayatlarının karartıldığı bir dönemde... Bank Asya’dan misler gibi kredi çekmenize rağmen niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet." diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta' başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak 'Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı da Ahmet Hakan'ın bu sözlerine yanıt niteliğindeki 'Çoktan madara olmuş bir muhbirin portresi' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı;

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: OmurgasızNagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

"AK Partililerden CHP’lilere, MHP’lilerden HDP’lilere toplumdaki herkesin müşterek nefretini kazanmış bir insan düşünün. 80 milyon içinde hiç kimse ona güvenmiyor ve sözlerine inanmıyor. Çünkü dara düşünce herkesi yarı yolda bırakmış, zor durumdakilere acımasızca tekme vurmuş. Yeri gelmiş şahsi menfaatleri için en yakınlarını ve hayatında sadece iyilik gördüğü dostlarını sırtından hançerlemiş, en samimi arkadaşlarına bile kasten kötülük yapmış. Kötülük yapmakla ve kötü insan olmakla gurur duyan bu patolojik şahsiyet utanmadan hâlâ, tüm Türkiye’ye defalarca madara olduğu halde ahkâm kesiyor.

Türk basın tarihi çok sayıda kötü insan görmüştür ama bu derecesinin daha önce geldiğini sanmıyorum."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Nagehan Alçı bank asya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NAGEHAN ALCI KÖSEYI DÖNDÜ PARASAL OLARAK IKTIDAR SAGOLSUN ORDAN BESLENIYO
hepsi gidici rahat olun.. devran dönecek..
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