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Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:41 | Son Güncelleme

CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" dedi.

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Gazeteci Ahmet Hakan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için olay bir iddia ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU YARIN İSTİFA EDECEK"

Ahmet Hakan canlı yayında "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" iddiasını ortaya attı.

kilicdaroglu istifa edecek mi

CHP yarın (Salı) saat 11'de MYK toplantısını yapacak.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kılıçdaroğlu ndan ne istiyonuz olum siz sectiniz bu adami hemde kaybettigi onca secimi bildiginiz halde sectiniz Kemal istifa etmemeli bu durumu ve sonuçları yıllardır yaşadıkları halde israrla Kemali secen beyinsizler topluca istifa etsin. En doğrusuda bu aynı ekip görevde kalırsa yine bi başka "KeMal" bulur seçer Diren Kemal))))
Asla bırakmaz
AKLIN YOLU BİR...
Doğru yapar
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