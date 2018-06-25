Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Gazeteci Ahmet Hakan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için olay bir iddia ortaya atıldı.
"KILIÇDAROĞLU YARIN İSTİFA EDECEK"
Ahmet Hakan canlı yayında "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" iddiasını ortaya attı.
CHP yarın (Salı) saat 11'de MYK toplantısını yapacak.
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