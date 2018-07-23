Ahmet Hakan'dan ses getirecek Safiye İnci yazısı: Çocuk şaka yapmış diyeceksin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci ile taşıdıkları pankart nedeniyle tutuklanan ODTÜ öğrencilerinin durumunu kıyasladı.
Hakan, bugünkü köşesinde, “ODTÜ’lülerin tutuklanmasına itiraz ediyorsan, Safiye’nin tutuklanmasına da itiraz edeceksin, ODTÜ’lülerin tutuklanmasına ses etmiyorsan Safiye’nin tutuklanmasına da ses etmeyeceksin. ODTÜ söz konusu olduğunda “Ne var bunda? Çocuklar şaka yapmış” diyorsan… Safiye söz konusu olduğunda da “Ne var bunda? Çocuk şaka yapmış” diyeceksin” ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, “Tutarlı olacaksın ki hep genç kalacaksın... Tutarlı olacaksın ki hep haklı olacaksın... Tutarlı olacaksın ki, “Hakkaniyete bak be” dedirteceksin. Tutarlı olacaksın ki, canımı yiyeceksin...” diye yazdı.
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