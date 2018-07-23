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Ahmet Hakan'dan ses getirecek Safiye İnci yazısı: Çocuk şaka yapmış diyeceksin

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci ile açtıkları pankart sebebiyle tutuklanan ODTÜ'lü öğrencilerin durumlarını karşılaştırdığı yazısında, “ODTÜ söz konusu olunca çocuklar şaka yapmış diyorsan, Safiye söz konusu olduğunda çocuk şaka yapmış diyeceksin” dedi.

Ahmet Hakan'dan ses getirecek Safiye İnci yazısı: Çocuk şaka yapmış diyeceksin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci ile taşıdıkları pankart nedeniyle tutuklanan ODTÜ öğrencilerinin durumunu kıyasladı.

Hakan, bugünkü köşesinde, “ODTÜ’lülerin tutuklanmasına itiraz ediyorsan, Safiye’nin tutuklanmasına da itiraz edeceksin, ODTÜ’lülerin tutuklanmasına ses etmiyorsan Safiye’nin tutuklanmasına da ses etmeyeceksin. ODTÜ söz konusu olduğunda “Ne var bunda? Çocuklar şaka yapmış” diyorsan… Safiye söz konusu olduğunda da “Ne var bunda? Çocuk şaka yapmış” diyeceksin” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, “Tutarlı olacaksın ki hep genç kalacaksın... Tutarlı olacaksın ki hep haklı olacaksın... Tutarlı olacaksın ki, “Hakkaniyete bak be” dedirteceksin. Tutarlı olacaksın ki, canımı yiyeceksin...” diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Safiye İnci ODTÜ mustafa kemal atatürk tutuklama

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
hakan sen bir susss ya sen konuşunca batıyorsun
demek ki ahmet hakan denen yaratığı da içeri tıkacaksın!!! evet hakimler savcılar sizleri göreve çağırıyoruz
yandaş kalem ahmet hakan sap ile samanı karıştırmış yine...
Bir gazeteci siyasi yalakalığa başladığı an benim için onun gazeteciliği bitmiştir..
Ahmet Hakan sana hakaret etseler sen ne kadar tutarlı olacaksın çok merak ediyorum????
benim gözümde itibarın vardı ahmet hakan ama odtü lü öğrencilerin yaptıkları ile bunun yaptığını aynı kefeye koyacak kadar küçük beyinli olduğunu düşünmezdim
Ya Safiye Başkaları Sordu mu Bilmem Ama Ben Sana Sorayım Acaba O Hakaret Ettiğin Atatürk Olmasaydı Bu Gün Şeref Duyacağın Baban Yunan mı Olurdu Yoksa Rus mu. Atatürk'e Dil Uzatmaya Kalkan Herkesin Önce Bunu Düşünmesi Gerektiği Kanısındayım.
Doğru söylüyorsun Ahmet Hakan...TUTARLI OLACAKSIN....
Atatürke hakaret edenler ile taytibe hakaret edenler arasında hukuk ne kadar tutarlı ki hakkaniyet tutarlılık arıyorsun. Biraz yalaka bir yaklaşım olmuş.
Odtülü öğrenciler demi Atatürk e hakaret etmek için pankart açmış başka sebeple mi başka sebep ise ikisini aynı kefeye koyamazsın
Ahmet Efendi, senin ben muhakeme yapma yeteneğini öpeyim. Birinde ülkenin kurucusuna direkt küfür var, diğerinde mizahi karikatürle eleştiri var ki bu mizahı yapan dergi zamanında mahkemeye verilmiş ve suçsuz bulunmuş. Omurgasızlık olur da bu kadar olmaz ki be Ahmet!
Ahmet Hakan ın değerlendirmesinde hata olduğunu düşünüyorum,ODTU de hür irade etkinliği, diğeri ise '' ŞARTA BAĞLI YARDIM FONUNDAN '' beslenen bir Karafatma haşeratı.
Ahmet Hakan denen ve yerini sağlamlaştırmak için yeni sahibine açık çek veren arkadaş, ikisi arasında çok fark yok mu? Kaldıki bu karikatürü çizenler 2006 yılında zaten beraat etmedimi... 2006 yılındaki mahkemeler sahteydi de şimdiki mahkemelermi gerçek? 2006 dan bu yana ülkede ne değişti de bir mahkemenin beraat verdiğini diğeri hapis cezası olarak veriyor! Şöyle dön geriye de adalatteki adaletsizliğe bak önce... O kadının söylediği sözlerin daha fazlasını sana sölemek isterdim ama suç teşkil eder...
Ahmet hakanı sevmem ama doğru yerden vurmuş!! hal böyleyken 20'li yaşlardaki yeni yetmelerin ülkenin gündemini bu şekildeki davranışlarıyla işgal edebilmesini önlemenin en doğru yolu , ya herkes devlet büyüklerine yapılan hakaretler karşısında aynı düşünce etrafında toplanacak ki bu imkansız görünüyor... yahut bir kanun çıkarılmalı, devlet büyüklerine hakareti ceza sayacaksın ki,kimse bir kitlenin temsilcisine hakaret edemesin...
Tam da Ahmet Hakan ve gibi lerin sahne alacağı bir durum bu zavallı kızın yaptığı.Bir zamanlar kendisininde azılı Atatürk düşmanı olduğunu çok çabuk unutmuş da Ahmet hakan şimdi çıkmış avazı çıktığı kadar demokrasiden vaaz veriyor? İki yüzlülüğün yüzüne çarşafta çekilse çuvala da sokulsa ortaya çıkma gibi bir özelliği var demek ki.Keşke bu olayı irdeleyip te böyle gençleri ziherleyenlere vursaydın ahmet hakan.
safiye MEZCUP DEGİL MECNUN ERGENİ
kes tatavayı hakan. sen iktidarın kalemi olmuşssun çoktan.. ki nasıl çark ettiğini bu millet bu okurlar çok iyi bilir.. gündem adamı olmak yerine vatanı ve milleti için yazacaksan yaz yoksa mürekkebi heba etme.. safiyeden farkın kalmamış senin...
darth vader sardı her yanı
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