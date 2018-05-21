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'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Bugünkü "Had bildirme işi" başlıklı yazısında, bir kişiyi yargılamanın ve hüküm bildirmenin gazeteciye düşmeyeceğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı ve okur temsilcisi Faruk Bildirici, Ahmet Hakan'ın Barış Atay'ın 'haddinin bildirilmesini' isteyerek 'gazetecilik sınırlarını aştığını' vurguladı.

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Hürriyet Ombudsmanı Bildirici bugünkü yazısında, gazetenin yazarlarından Ahmet Hakan'ın tiyatro sanatçısı Barış Atay'ın tweetlerini gerekçe göstererek 'Lütfen bu adama haddini bildiriniz' çağrısını 'gazetecilik' üzerinden yorumladı.

Ombudsman olarak konuyu incelediğini ifade eden Bildirici, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in yargılanmasını isteyen Barış Atay'ın, "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" mesajında yargıda hesap sorulmasından söz ettiğini, şiddet çağrısı yapmadığını belirtti.

Bildirici, "Ahmet Hakan ise bu düşüncesi nedeniyle 'Atay'ın haddinin bildirilmesi' çağrısında bulunuyor. Bir yazar, elbette eleştirebilir ama kimsenin düşüncesini dile getirmesine set çekmeye çalışamaz, sırf düşüncesini açıkladığı için uslandırılmasını, cezalandırılmasını isteyemez. Zira bir kişiyi yargılamak, hüküm bildirmek gazeteciye düşmez" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Faruk Bildirici barış atay

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