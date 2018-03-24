Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.
Ahmet Hakan satışı değerlendirdiği yazısında muhatap olduğu soruları yazdı. Hakan'ın "Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:
SORU: Neler oluyor?
CEVAP: Hayırlısı be gülüm!
SORU: Peki şimdi ne olacak?
CEVAP: Bilemiyorum Altan.
SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?
CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.
SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?
CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!
SORU: Var mı bir dedikodu?
CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.
SORU: Ne hissediyorsun?
CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.
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