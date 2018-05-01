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Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Doğan medyanın Demirören ailesine satılmasının ardından Kanal D Haber'den ayrılan Ahmet Hakan, bülteni bu akşam son kez sunarak izleyicilerine veda etti.

Medyadaki son yılların en büyük satışı sonrası Ahmet Hakan'ın da Kanal D Ana Haber'i bırakacağı açıklanmıştı.

Büyük değişim bu akşam gerçekleşti. Gazeteci Ahmet Hakan, ana haberi bu akşam son kez sunarak izleyicilerle vedalaştı.

VEDA ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Ana Haber bülteninin ardından Kanal D'de Ahmet Hakan'a veda organizasyonu yapıldı. Çalışanlar yaklaşık 15 aydır birlikte çalıştıkları Hakan için veda organizasyonu düzenledi.
Kanal D'yi bırakan Ahmet Hakan, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına ise devam edecek.

BUKET AYDIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ahmet Hakan'ın Ana Haber Bülteni'nden ayrılmasının ardından yerine geçecek ismin ise Buket Aydın olacağı açıklanmıştı. Gelen kulis bilgilerine göre Buket Aydın pazartesi günü göreve başlayarak Kanal D izleyicisinin karşısına çıkacak.

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