Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Medyadaki son yılların en büyük satışı sonrası Ahmet Hakan'ın da Kanal D Ana Haber'i bırakacağı açıklanmıştı.

Büyük değişim bu akşam gerçekleşti. Gazeteci Ahmet Hakan, ana haberi bu akşam son kez sunarak izleyicilerle vedalaştı.

VEDA ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Ana Haber bülteninin ardından Kanal D'de Ahmet Hakan'a veda organizasyonu yapıldı. Çalışanlar yaklaşık 15 aydır birlikte çalıştıkları Hakan için veda organizasyonu düzenledi.

Kanal D'yi bırakan Ahmet Hakan, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına ise devam edecek.

BUKET AYDIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ahmet Hakan'ın Ana Haber Bülteni'nden ayrılmasının ardından yerine geçecek ismin ise Buket Aydın olacağı açıklanmıştı. Gelen kulis bilgilerine göre Buket Aydın pazartesi günü göreve başlayarak Kanal D izleyicisinin karşısına çıkacak.



