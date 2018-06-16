Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!

Liderlerin, "Muhafazakâr entelleri, kararlı solcuları" yerine fakir fukaraya yönelmesi gerektiğini belirten Hakan, "Çünkü onlardır iknaya açık olanlar" diye yazdı. Hakan yazısının devamında şu lfadeleri kullandı:

"Rakibinize ya da rakiplerinize bel altından, sinsice, kalleşçe, kasetle masetle saldırma planları yapmayın... Çünkü ters teper. Son 9 gün çok daha ciddi, çok daha sorumlu, çok daha kucaklayıcı, çok daha kararlı, çok daha umutlu, çok daha sakin, çok daha emin bir portre çizin... Çünkü son 9 gününüz milletin aklında kalır.

Kafasını gözünü kırarak da olsa türkü söylemekten, hareketleri beceremezseniz de halay çekmekten, vurguları yerinde olmasa da şiir okumaktan asla vazgeçmeyin... Çünkü bizim millet, duygu milletidir.

Şu ana kadar bir adayın (Fotoğrafta görüldüğü gibi Meral Akşener hariç...) bir kediyle çekilmiş fotoğrafına rastlamadım. Ne büyük bir eksiklik! Bütün siyasilere öneriyorum: Hemen kedili fotoğraflarınızla donatın her yanı... Çünkü bu millet kedileri çok seviyor.

Televizyona daha az çıkın, gazetelerde daha az görünün... Buna karşılık... Köyünüze daha çok gidin, halkın arasına daha fazla sokulun, ailenizle daha çok görünün... Çünkü vakit, canlı temas vaktidir.

İstanbul’da yapacağınız büyük mitinge çok ama çok özel önem verin... Çünkü seçim öncesi mukayese imkânı verecek olan en son ve en somut veri bu olacak." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

