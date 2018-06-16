Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!

Liderlerin, "Muhafazakâr entelleri, kararlı solcuları" yerine fakir fukaraya yönelmesi gerektiğini belirten Hakan, "Çünkü onlardır iknaya açık olanlar" diye yazdı. Hakan yazısının devamında şu lfadeleri kullandı:
"Rakibinize ya da rakiplerinize bel altından, sinsice, kalleşçe, kasetle masetle saldırma planları yapmayın... Çünkü ters teper. Son 9 gün çok daha ciddi, çok daha sorumlu, çok daha kucaklayıcı, çok daha kararlı, çok daha umutlu, çok daha sakin, çok daha emin bir portre çizin... Çünkü son 9 gününüz milletin aklında kalır.
Kafasını gözünü kırarak da olsa türkü söylemekten, hareketleri beceremezseniz de halay çekmekten, vurguları yerinde olmasa da şiir okumaktan asla vazgeçmeyin... Çünkü bizim millet, duygu milletidir.
Şu ana kadar bir adayın (Fotoğrafta görüldüğü gibi Meral Akşener hariç...) bir kediyle çekilmiş fotoğrafına rastlamadım. Ne büyük bir eksiklik! Bütün siyasilere öneriyorum: Hemen kedili fotoğraflarınızla donatın her yanı... Çünkü bu millet kedileri çok seviyor.
Televizyona daha az çıkın, gazetelerde daha az görünün... Buna karşılık... Köyünüze daha çok gidin, halkın arasına daha fazla sokulun, ailenizle daha çok görünün... Çünkü vakit, canlı temas vaktidir.
İstanbul’da yapacağınız büyük mitinge çok ama çok özel önem verin... Çünkü seçim öncesi mukayese imkânı verecek olan en son ve en somut veri bu olacak." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)
Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
Resmi açıklama geldi! PKK'ya vurulmuş en büyük darbe!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 2 yorum