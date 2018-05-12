Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Adaylarımız, artık bir adım öteye geçmeli" diyen Hakan, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların "İsteyen başını açar, isteyen açmaz. İsteyen öyle yaşar, isteyen böyle yaşar. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen içer, isteyen içmez. İsteyen sevap işler, isteyen günah işler. İsteyen öyle giyinir, isteyen böyle giyinir. İsteyen şort-tişört takılır, isteyen peçeyle takılır. İsteyen sakalını sıvazlar, isteyen sinek kaydırır. İsteyen yazları Yozgat’a gider, isteyen Bodrum’a. İsteyen öyle der, isteyen böyle der. Bunlara karışmak devletin işi değildir" demesi gerektiğini belirterek yazısında, "Aha da buradan ilan ediyorum: Hangi aday hep böyle derse, hep böyle konuşursa... Oyum kesinlikle onundur" ifadesini kullandı.
"BAHÇELİ VE DESTİCİ DUYMASIN AMAN!"
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın "Eğer bir siyasi parti, kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı göstermiyorsa... İktidar olma iddiası yok demektir" şeklindeki sözlerini de değerlendiren Hakan, "Aman Mahir Bey! Bu sözünüzü Bahçeli Bey ile Destici Bey duymasın. Aman aman" ifadesini kullandı.
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